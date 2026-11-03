Prijetnje bombama u avionima izazvale su danas niz vanrednih slijetanja širom Evrope. Najmanje četiri putnička aviona morala su prekinuti planirane letove ili sletjeti uz dodatne sigurnosne provjere u Poljskoj, Španiji i Bugarskoj. Svi avioni sigurno su sletjeli, a nadležne službe odmah su započele preglede.

Dva incidenta zabilježena su u Varšavi, gdje su se pod provjerama našli avioni koji su dolazili iz Londona i Kopenhagena. Treći slučaj dogodio se na jugu Španije, dok je četvrti avion, koji je letio iz Izraela, sletio u bugarsku prijestolnicu Sofiju.

Prijetnje bombama u avionima izazvale probleme na aerodromima u Poljskoj

Avion poljske aviokompanije LOT, koji je poletio s londonskog aerodroma Heathrow prema Varšavi, preusmjeren je na aerodrom Modlin nakon dojave o mogućoj bombi.

Zbog ovog događaja aerodrom Varšava Modlin bio je privremeno zatvoren, a ponovo je otvoren oko podneva.

Istovremeno je pregledan i avion skandinavske aviokompanije SAS koji je letio iz Kopenhagena prema Varšavi. Taj avion sletio je na aerodrom Chopin, gdje su provedene dodatne provjere.

Iz uprave aerodroma Modlin saopćeno je da su putnici i članovi posade nakon slijetanja bili smješteni u dolaznoj dvorani, dok su nadležne službe pregledale avion.

U Španiji pregledan avion sa 121 osobom

Još jedna dojava o bombi stigla je tokom leta Ryanaira iz Manchestera prema Španiji. Avion je neplanirano sletio na aerodrom Murcia, na jugu zemlje.

Prema informacijama koje je iznio Francisco Lucas, predstavnik španske vlade u regiji Murcia, u avionu je bila ukupno 121 osoba, uključujući članove posade.

Nakon pregleda utvrđeno je da u avionu nema eksploziva, čime je isključena opasnost za putnike i posadu.

Četvrti incident zabilježen je u Bugarskoj, gdje je avion koji je dolazio iz Izraela sletio na aerodrom u Sofiji nakon što je elektronskom poštom zaprimljena prijetnja bombom.

Sličan incident dan ranije na letu Wizz Aira

Današnje prijetnje bombama u avionima uslijedile su samo dan nakon incidenta na letu aviokompanije Wizz Air iz Londona.

Taj avion, koji je poletio s aerodroma Luton, morao je u ponedjeljak neplanirano sletjeti u Budimpeštu nakon dojave o bombi.

Tokom slijetanja pratio ga je mađarski borbeni avion.

Za sada nema potvrde da su današnje prijetnje povezane međusobno ili s prethodnim incidentom u Mađarskoj.

Prema informacijama koje je objavio Dnevnik.hr, svi avioni obuhvaćeni današnjim dojavama sigurno su sletjeli. U Španiji je pregledom potvrđeno da eksploziva nije bilo, dok rezultati svih ostalih provjera u trenutku objavljivanja prvobitne vijesti nisu bili poznati.