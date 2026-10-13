Aerodrom u Njemačkoj zatvoren zbog sigurnosne uzbune, avion pratili borbeni lovci

Nedžida Sprečaković
Aerodrom u Njemačkoj zatvoren zbog sigurnosne uzbune, avion pratili borbeni lovci
Foto: Ilustracija

Aerodrom u Njemačkoj, u gradu Nürnbergu, danas je privremeno zatvoren zbog sumnje na vanrednu situaciju u zračnom saobraćaju. Policija je pokrenula provjere, dok su letovi obustavljeni iz sigurnosnih razloga.

Incident se dogodio neposredno prije slijetanja putničkog aviona koji je dolazio s grčkog otoka Krfa. Letjelica je sigurno sletjela, ali je aerodrom ostao zatvoren dok su policijske ekipe osiguravale područje.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da su avion tokom leta pratili njemački borbeni avioni Eurofighter, što je potvrdio glasnogovornik aerodroma.

Iz policije su saopćili da je zaprimljena dojava o mogućoj vanrednoj situaciji, ali da njena priroda još nije utvrđena. Pokrenuta je istraga kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.
N

adležne službe zasad nisu saopćile šta je izazvalo uzbunu niti koliko će trajati prekid zračnog saobraćaja na aerodromu u Nürnbergu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Zimski red letenja iz Tuzle donosi promjene: Evo na koje destinacije...

Vijesti

Nova linija Wizz Aira, karte već od 40 KM

Vijesti

Wizz Air nudi povoljne jesenske letove: Iz Tuzle pronađene karte već...

Magazin

Besplatni prtljag u avionu: Kako izbjeći doplatu

Istaknuto

Wizz Air baze u regiji: Tuzla jača, Beograd strepi, Zagreb čeka

BiH

Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra

Vijesti

U Tuzli sutra počinje 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“

Sport

Barbarez objavljuje autobiografiju: Otkrio kako je rat promijenio njegov život

Tuzla i TK

Tuzla: Grad soli, Panonskih jezera i priča koje vrijedi otkriti

Tuzla i TK

Osnovna škola „Lipnica“ čuva sjećanje na Hasana Fazlića, umjetnika svjetskog duha rođenog u Lipnici

Vijesti

Dino Beganović, vozač porijeklom iz BiH, gradi put prema Formuli 1

Učitati više