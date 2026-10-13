Aerodrom u Njemačkoj, u gradu Nürnbergu, danas je privremeno zatvoren zbog sumnje na vanrednu situaciju u zračnom saobraćaju. Policija je pokrenula provjere, dok su letovi obustavljeni iz sigurnosnih razloga.

Incident se dogodio neposredno prije slijetanja putničkog aviona koji je dolazio s grčkog otoka Krfa. Letjelica je sigurno sletjela, ali je aerodrom ostao zatvoren dok su policijske ekipe osiguravale područje.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da su avion tokom leta pratili njemački borbeni avioni Eurofighter, što je potvrdio glasnogovornik aerodroma.

Iz policije su saopćili da je zaprimljena dojava o mogućoj vanrednoj situaciji, ali da njena priroda još nije utvrđena. Pokrenuta je istraga kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.

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adležne službe zasad nisu saopćile šta je izazvalo uzbunu niti koliko će trajati prekid zračnog saobraćaja na aerodromu u Nürnbergu.