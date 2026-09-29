Nova linija Wizz Aira, karte već od 40 KM

Nova linija Wizz Aira od početka decembra proširit će ponudu letova sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a putnicima su najavljene i karte po cijeni već od 40,99 KM.

Wizz Air će od 3. decembra 2026. godine uspostaviti direktnu avioliniju između Sarajeva i Bratislave, glavnog grada Slovačke. Informaciju o novoj liniji objavio je Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Prema najavljenom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji tokom zimske sezone saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom.

Nova linija Wizz Aira putnicima iz Bosne i Hercegovine omogućit će direktnu vezu sa Bratislavom, ali i dodatnu mogućnost putovanja prema ovom dijelu Evrope tokom zimskih mjeseci.

Karte su već dostupne putem internet stranice aviokompanije, a početne cijene iznose 40,99 KM, navedeno je u objavi Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Prvi let na relaciji Sarajevo–Bratislava planiran je za 3. decembar.