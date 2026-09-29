Otvorene prijave za stručni ispit za turističke vodiče u FBiH

Stručni ispit za turističke vodiče u 2026. godini organizovat će Federalno ministarstvo okoliša i turizma za kandidate koji žele obavljati poslove turističkog vodiča na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Za prijavu je potrebno dostaviti propisani obrazac, dokaz o uplati naknade za polaganje ispita, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o najmanje završenoj srednjoj stručnoj spremi, potvrdu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika te odgovarajuću izjavu. Obrasce možete preuzeti na OVOM LINKU.

Naknada za stručni ispit za turističke vodiče iznosi 250 KM, a u taj iznos uključeno je polaganje općeg dijela ispita i posebnog dijela za jedan kanton. Kandidati koji žele polagati posebni dio ispita za više kantona plaćaju dodatnih 100 KM za svaki dodatni kanton.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu treba biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji, a dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se putem pošte Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića broj 2 u Sarajevu. Obrasci za prijavu, izjava, instrukcija za uplatu naknade i priručnik za pripremu stručnog ispita dostupni su na web stranici Ministarstva.

Polaganje stručnog ispita omogućava kandidatima da ispune jedan od ključnih uslova za obavljanje poslova turističkog vodiča na području Federacije BiH.