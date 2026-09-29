Besplatni pregledi u UKC-u Tuzla: Građani danas mogu provjeriti zdravstveno stanje

Nedžida Sprečaković
UKC Tuzla
JZU UKC Tuzla

Besplatni pregledi u UKC-u Tuzla bit će omogućeni građanima danas povodom Svjetskog dana srca, a zainteresovani će moći obaviti nekoliko preventivnih kontrola i dobiti savjete o očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.

Aktivnosti će biti organizovane u holu Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 11 do 14 sati.

Građanima će biti omogućeno besplatno savjetovanje i pregled srca slušanjem stetoskopom, kao i mjerenje krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi.

Organizovanjem aktivnosti povodom Svjetskog dana srca želi se ukazati na važnost redovnih kontrola i pravovremenog otkrivanja faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova.

Besplatni pregledi UKC Tuzla prilika su da građani bez naknade provjere neke od osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja i razgovaraju sa zdravstvenim radnicima o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja.

Iz UKC-a Tuzla pozvali su zainteresovane građane da iskoriste mogućnost preventivnog pregleda i savjetovanja u periodu od 11 do 14 sati.

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