Danas se bira novi sudija Evropskog suda za ljudska prava iz BiH

Novi sudija Evropskog suda za ljudska prava iz BiH bit će biran danas u Strasbourgu, a za ovu funkciju kandidovani su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je dio jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Listu od tri kandidata Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je 12. januara 2026. godine, nakon provedene domaće procedure izbora. Kandidature su potom dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, koja donosi konačnu odluku.

Odbor za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava obavio je razgovore sa sva tri kandidata 14. septembra u Parizu. Nakon intervjua, Odbor je velikom većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ocijenivši je najkvalifikovanijom među kandidatima. Riječ je o preporuci Odbora, dok o izboru odlučuje Parlamentarna skupština.

Glasanje se provodi tajno. Ukoliko u prvom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, predviđen je i drugi krug glasanja. U programu današnjeg zasjedanja ostavljena je mogućnost održavanja drugog kruga u poslijepodnevnim satima.

Izabrani sudija Evropskog suda za ljudska prava iz BiH dobit će mandat od devet godina, koji se ne može obnoviti. Sudije se biraju sa liste od tri kandidata koje predlaže država, ali nakon izbora djeluju nezavisno i ne predstavljaju državu iz koje dolaze.

Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji je trenutno sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.