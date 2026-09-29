Vremenska prognoza: Stabilne vremenske prilike ovog utorka

Vremenska prognoza za 29. septembar

Danas se očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uz svježe jutro i lokalnu maglu u kotlinama i uz riječne tokove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnje temperature u Bosni kreću se uglavnom između 5 i 10 stepeni, dok su na jugu zemlje od 13 do 18 stepeni. Tokom dana bit će osjetno toplije, sa najvišim temperaturama između 20 i 26 stepeni, a na jugu i do 29 stepeni.

U Tuzli se u jutarnjim satima očekuje umjereno oblačno vrijeme uz temperaturu oko 10 stepeni, dok će tokom dana preovladavati vedro vrijeme. Najviša dnevna temperatura trebala bi dostići oko 22 stepena.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. U jutarnjim satima vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog moguće magle, posebno u kotlinama i uz riječne tokove.

Vremenska prognoza za 29. septembar povoljna je i kada je riječ o biometeorološkim prilikama. Iz FHMZ-a navode da se nastavlja period stabilnog vremena, uz prohladno jutro i ugodnije dnevne sate. Većina stanovništva trebala bi se osjećati dobro, dok tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izraženije.

Stabilno i uglavnom sunčano vrijeme, prema srednjoročnoj prognozi FHMZ-a, trebalo bi se zadržati i narednih dana, uz svježa jutra i mogućnost magle u centralnim i sjevernim područjima zemlje.