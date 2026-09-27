Stižu stabilniji dani: Kraj septembra i početak oktobra bez većih padavina

Kraj septembra i početak oktobra prema trenutnim prognozama trebali bi donijeti uglavnom stabilno i suho vrijeme, uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature.

Regionalni meteorolog Marko Čubrilo navodi da će na vremenske prilike u narednom periodu utjecati anticiklon, zbog čega se na širem području regiona očekuje malo padavina.

Jutra će postepeno biti hladnija, a u kotlinama i nižim predjelima sve češća bi mogla biti magla. Na višim planinama moguć je i prizemni mraz.

Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 1 i 13 stepeni Celzijusa, dok će dnevne vrijednosti biti između 18 i 24 stepena. Na području Jadrana temperature bi mogle dosezati oko 27 stepeni.

Prema Čubrilovoj procjeni, značajnija promjena vremena mogla bi uslijediti tek oko 10. oktobra, kada bi se mogli stvoriti uslovi za razvoj ciklona nad Đenovskim zaljevom. Ipak, trenutni prognostički modeli ne ukazuju na snažan i dugotrajan sistem koji bi donio obilnije padavine.

Meteorolog pritom naglašava da se radi o udaljenijem prognostičkom periodu, pa se prognoza do tada može promijeniti.

Za naredne dane tako se očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme, uz slab vjetar i sve hladnija jutra.