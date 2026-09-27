Stižu stabilniji dani: Kraj septembra i početak oktobra bez većih padavina

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Kraj septembra i početak oktobra prema trenutnim prognozama trebali bi donijeti uglavnom stabilno i suho vrijeme, uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature.

Regionalni meteorolog Marko Čubrilo navodi da će na vremenske prilike u narednom periodu utjecati anticiklon, zbog čega se na širem području regiona očekuje malo padavina.

Jutra će postepeno biti hladnija, a u kotlinama i nižim predjelima sve češća bi mogla biti magla. Na višim planinama moguć je i prizemni mraz.

Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 1 i 13 stepeni Celzijusa, dok će dnevne vrijednosti biti između 18 i 24 stepena. Na području Jadrana temperature bi mogle dosezati oko 27 stepeni.

Prema Čubrilovoj procjeni, značajnija promjena vremena mogla bi uslijediti tek oko 10. oktobra, kada bi se mogli stvoriti uslovi za razvoj ciklona nad Đenovskim zaljevom. Ipak, trenutni prognostički modeli ne ukazuju na snažan i dugotrajan sistem koji bi donio obilnije padavine.

Meteorolog pritom naglašava da se radi o udaljenijem prognostičkom periodu, pa se prognoza do tada može promijeniti.

Za naredne dane tako se očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme, uz slab vjetar i sve hladnija jutra.

pročitajte i ovo

BiH

Jutarnja magla, potom sunčano i toplije vrijeme

BiH

Sutra sunčano i toplije, ujutro moguća magla

BiH

Pred nama sunčani i ugodno topli jesenji dani, temperature do 29...

Vijesti

Vrijeme danas u BiH: Postepeno razvedravanje, temperature do 24 stepena

BiH

Konačno kiša: Evo količina padavina tokom noći

Vijesti

Hladno septembarsko jutro širom BiH, na Bjelašnici -6°C

Sport

Sloboda danas gostuje GOŠK-u, utakmica od 18 sati

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Maslinovo ulje u prehrani: Zašto je važna umjerena količina

BiH

Od sutra počinju inspekcijske kontrole: Provjeravat će se mjere protiv pranja novca

BiH

Skuplje gorivo povećava troškove hrane i grijanja u BiH

Učitati više