Od sutra počinju inspekcijske kontrole: Provjeravat će se mjere protiv pranja novca

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. septembra počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Kontrole će do kraja 2026. godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni poslovni subjekti iz nefinansijskog sektora koji imaju obaveze propisane ovim zakonom.

Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednici u prometu nekretninama.

Inspektori će provjeravati da li obveznici pravilno procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije te primjenjuju interne procedure i kontrole. Kontrolisat će se i postupanje u slučajevima sumnjivih transakcija.

Posebna pažnja bit će posvećena procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. FUZIP je za potrebe nadzora usvojio i posebnu metodologiju, dok su obveznicima dostupne smjernice za procjenu rizika.

Iz FUZIP-a podsjećaju da su obveznici koji to do sada nisu učinili dužni izraditi i dostaviti vlastitu procjenu rizika.

Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 KM, dok su za pojedine propuste, poput neizrade analize rizika, nepravilnosti u identifikaciji i praćenju klijenata te vođenju evidencija, predviđene kazne od 20.000 do 80.000 KM.

Inspekcijski nadzori počinju 28. septembra i trajat će do kraja godine.