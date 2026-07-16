Nelegalni prijevoz putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo bit će u fokusu pojačanih i ciljanih inspekcijskih kontrola koje će u narednom periodu provoditi Federalni saobraćajni inspektorat u saradnji s drugim nadležnim institucijama.

O ovom problemu razgovarano je na radnom sastanku održanom u prostorijama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kojem je, na poziv predstavnika ovog javnog preduzeća, prisustvovao i glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić.

Sastanku su prisustvovali i kantonalni saobraćajni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, predstavnici Granične policije Bosne i Hercegovine te Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno Policijske uprave Ilidža.

Razgovarano je o mogućnostima zajedničkog djelovanja, kao i pojavama koje mogu ukazivati na nelegalni prijevoz putnika i nezakonito pružanje usluga iznajmljivanja vozila na aerodromskom terminalu.

Predstavnici nadležnih institucija ocijenili su da su za efikasnije suzbijanje ovih pojava potrebni koordinirani inspekcijski, policijski i porezni nadzori.

Glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić naglasio je da je prioritet zaštita putnika i osiguravanje zakonitog poslovanja svih učesnika na tržištu prijevoznih usluga.

Kako je upozorio, nelegalni prijevoz putnika može ugroziti sigurnost korisnika jer se usluge mogu pružati vozilima koja nisu licencirana i bez odgovarajućeg osiguranja i odgovornosti za prijevoz.

Ovakav način poslovanja predstavlja i oblik sive ekonomije, kao i nelojalnu konkurenciju registrovanim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane obaveze. Istovremeno, zbog neprijavljivanja usluga dolazi i do gubitka javnih prihoda.

Federalni saobraćajni inspektorat najavio je da će kontrole na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo biti usmjerene na otkrivanje i sankcionisanje svih oblika nelegalnog prijevoza putnika koji su u njegovoj nadležnosti.

Putnicima je upućen poziv da koriste isključivo usluge registrovanih i ovlaštenih prijevoznika kako bi izbjegli sigurnosne, finansijske i druge rizike.