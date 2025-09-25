Na sarajevskom aerodromu zaplijenjeno 208.720 AUD

Prilikom redovne kontrole putnika sa leta TK 1023 iz Istanbula, službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) otkrili su kod M. B., državljanina Australije, neprijavljeni novac u iznosu od 208.720 australijskih dolara. Putnik se kretao zelenom trakom, namijenjenom onima koji nemaju ništa prijaviti za carinjenje, a nije posjedovao dokaz o porijeklu novca.

Novac je privremeno zadržan u sefu carinske službe, dok je pasoš putnika preuzela Granična policija BiH. Nakon toga, putnika su preuzeli inspektori Finansijske policije radi daljeg procesuiranja. Kako je navedeno, dalji postupak zavisit će od odluke nadležnog sudije.

Obaveza prijave iznosa većih od 10.000 eura

Iz UIO podsjećaju sve putnike da je zakonom jasno propisano da se prilikom unosa ili iznosa gotovine i vrijednosnih papira u iznosu većem od 10.000 eura ili ekvivalentu u drugoj valuti, ta sredstva moraju prijaviti carinskom organu na svakom graničnom prelazu u Bosni i Hercegovini.

Informativni materijali za putnike

Kako bi se spriječile ovakve situacije, UIO je u saradnji s Evropskom unijom kroz Twinning projekat „Jačanje kapaciteta UIO“, unutar kojeg je realizovana i komponenta „Pomoć stručnom timu za borbu protiv korupcije i pranja novca FATF“, pripremila informativne materijale za putnike.

Radi se o video spotovima, plakatima i letcima koji jasno objašnjavaju procedure prijave gotovine na granici. Svi promotivni materijali biće dostupni na zvaničnoj web stranici Uprave, na YouTube kanalu, istaknuti na graničnim prelazima, dok će letci biti dijeljeni putnicima kako bi se na vrijeme upoznali sa svojim obavezama.