Aerodrom Sarajevo: Sigurnosne provjere otkrile na hiljade nedozvoljenih predmeta u prtljagu

Međunarodni aerodrom Sarajevo u maju ove godine preuzeo je poslove kontradiverzionog pregleda od Granične policije BiH, a do sada je pregledano više od 500.000 ručnih prtljaga. Dodatni pregled bio je potreban u više od 75.000 slučajeva, ali nijedan događaj nije ugrozio sigurnost putnika, osoblja ili letova.

Prema podacima dostavljenim Feni, kroz Baggage Handling System (BHS) od početka godine do kraja augusta obrađeno je više od 450.000 čekiranih prtljaga, od čega je preko 40.000 upućeno na ručni pregled. Iz prtljaga je uklonjeno gotovo 10.000 nedozvoljenih predmeta, što potvrđuje ozbiljan pristup sigurnosti i visok nivo profesionalizma.

Aerodrom Sarajevo naglašava da, iako BiH nije članica EU, nijedan evropski ni svjetski aerodrom nije uputio prigovor na kvalitet provedenih sigurnosnih procedura, čime se potvrđuje usklađenost sa međunarodnim standardima, uključujući Aneks 17 ICAO konvencije.

U proteklom periodu evidentirani su različiti događaji, poput napuštenog ili nenadzirnog prtljaga, ali su svi proglašeni bezopasnim nakon procjene nadležnih službi. Aerodrom raspolaže savremenom sigurnosnom opremom – metal-detektorskim vratima, skenerima za pregled lica i naprednim RTG uređajima za detekciju eksploziva, oružja i drugih zabranjenih predmeta.

U segmentu kargo saobraćaja, Aerodrom Sarajevo bilježi prosječan godišnji obim od 2.723 tone, od čega najveći dio čine farmaceutski proizvodi, roba namjenske i autoindustrije, bankarske vrijednosne pošiljke i biološki materijali. Uvozne pošiljke uglavnom sadrže telekomunikacijsku i informatičku opremu, medicinske instrumente, farmaceutske proizvode te rezervne dijelove za različite industrijske sektore.

Aerodromski operator raspolaže adekvatnim brojem obučenog osoblja koje provodi mjere fizičke zaštite svih dijelova aerodromskog kompleksa. Kako navode, njihovo „oružje“ su disciplina, budnost i znanje, a planovi predviđaju i stalno osavremenjavanje opreme u skladu sa svjetskim trendovima.