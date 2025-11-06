Pretres u prostorijama Aerodroma Sarajevo, sumnje na zloupotrebu položaja

Selma Jatić
Pretres u prostorijama Aerodroma Sarajevo, sumnje na zloupotrebu položaja
Foto: Nihad Uk/ Međunarodni aerodrom Sarajevo

Pripadnici Federalne uprave policije jutros su, pod nadzorom postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, započeli pretres i privremeno oduzimanje predmeta u poslovnim prostorijama koje koristi Javno preduzeće Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Naredbu za pretres izdao je Posebni odjel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH, u okviru krivičnog predmeta koji se vodi protiv B.M. i drugih, zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prema članu 383. Krivičnog zakona Federacije BiH.

