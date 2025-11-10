U akciji MUP-a TK zaplijenjeno više od dva kilograma kokaina

Policija Tuzlanskog kantona provela je opsežnu akciju usmjerenu na suzbijanje trgovine i zloupotrebe opojnih droga, u saradnji s Jedinicom za specijalnu podršku i istražiteljima Policijskih uprava Lukavac i Tuzla.

Tokom višemjesečnih planskih aktivnosti i operativnog rada na terenu, policija je došla do saznanja o osobama koje se dovode u vezu s proizvodnjom i stavljanjem u promet narkotika na području Tuzlanskog kantona. Postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, a po naredbama Općinskog suda u Gradačcu, 7. i 8. novembra 2025. godine izvršeni su pretresi stanova, vozila i drugih prostorija koje koriste E.K. (1997), E.S. (1997), H.Š. (1996) i A.B. (1986).

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti: ranac u kojem se nalazilo veće pakovanje s bijelom materijom za koju je vještačenjem utvrđeno da je riječ o opojnoj drogi kokain, u količini od 2,012 kilograma, tržišne vrijednosti oko 400.000 KM. Oduzeta su i tri pištolja, veća količina municije, mobilni telefoni, novac (300 eura i 530 KM), digitalna vaga za precizno vaganje te drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Slobode su lišeni A.B. i H.Š.. A.B. se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH) i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija (član 371. stav 1. KZ FBiH), dok se H.Š. tereti za krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz istog zakona.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni su 8. novembra 2025. godine, uz izvještaj i prikupljene dokaze, predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.