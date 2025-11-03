Pretresi u Čeliću: Oduzeto oružje, municija i trofeji divljači

Ali Huremović
Pretresi u Čeliću: Policija oduzela oružje, municiju i trofeje divljači

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, istražitelji Sektora kriminalističke policije – Odsjek za opći kriminalitet, uz asistenciju PS Čelić i Jedinice za specijalnu podršku, 31. oktobra 2025. godine su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbi Općinskog suda u Srebreniku, izvršili pretres na više lokacija u Čeliću koje koristi pet osoba.

Pretresi su obavljeni u okviru istrage o krivičnim djelima „protuzakoniti lov“ i „nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“.

Tokom akcije pronađeni su i privremeno oduzeti brojni predmeti, među kojima devet lovačkih pušaka različitih marki, veća količina municije kalibra 7,62 mm, više od 400 patrona za lovačke puške, optika za oružje, oružni listovi, 16 trofejnih rogova, glava srndaća s rogovima, meso koje asocira na divljač, pištoljska municija, startni pištolj, detonatorska kapisla, mobilni telefoni, kao i lovačka oprema.

Istraga se nastavlja prema uputama postupajućeg tužioca, a po okončanju vještačenja Kantonalnom tužilaštvu TK biće dostavljen izvještaj s dokazima i nalazima iz istrage.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Uprava policije MUP-a TK suspendovala policajce koji su podvodili maloljetnice

Vijesti

Objavljene liste kandidata za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“, provjerite termine...

Istaknuto

Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu – bolan podsjetnik na jučerašnju akciju

Istaknuto

KO SDP BiH TK: “Vrijeme je da ministar MUP-a TK podnese...

Istaknuto

Najavljene radarske kontrole danas u Tuzli

Istaknuto

Dvojica mađarskih državljana zadržana u Tuzli – sumnja na kontraobavještajne aktivnosti

Istaknuto

U BKC-u Tuzla izložba bh. fotografije FotoBiH 2025

Istaknuto

Kantonalno tužilaštvo TK: Pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta

BiH

U srijedu isplata penzija, prosječna 761 KM

Istaknuto

U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

BiH

U Čapljini otkriven spomenik Slobodanu Praljku osuđenom za ratne zločine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]