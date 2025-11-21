Kako zakon kažnjava zloupotrebu službenog položaja u Federaciji BiH?

Zloupotreba službenog položaja u domaćem zakonodavstvu označava situaciju u kojoj službena ili odgovorna osoba iskoristi funkciju kako bi sebi ili nekome drugom pribavila korist, ali i nanijela štetu pojedincu ili instituciji.

Prema Krivičnom zakonu Federacije BiH, član 383, ovakvo ponašanje tretira se kao krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a u slučajevima kada je pribavljena korist ili pričinjena šteta veća od deset hiljada maraka kazna se kreće od jedne do deset godina, dok kod iznosa iznad pedeset hiljada maraka minimalna kazna iznosi tri godine i uz to se oduzima svaka stečena korist.

U praksi se zloupotreba položaja najčešće veže za nezakonito pogodovanje u javnim nabavkama, izdavanje dozvola mimo propisanih procedura, korištenje službenih resursa u privatne svrhe ili zapošljavanje na osnovu ličnih veza.

Suština zakonskih odredbi usmjerena je na zaštitu javnog interesa i transparentnog rada institucija, ali i na osiguravanje da službeni položaj nikada ne preraste u privilegiju pojedinca nego ostane obaveza prema građanima i sistemu kojem je povjeren.