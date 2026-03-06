Pretres u Tuzli: Pronađena droga, skoro 30.000 KM i dva telefona

Policijski službenici Uprave policije MUP TK/Sektora kriminalističke policije/Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su dana 5.3.2026. godine u Tuzli, postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli i uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca, izvršili službenu radnju pretresanja lica i stana korisnika H.I., rođen 1998. godine.

Prilikom pretresanja pronađeni su slijedeći predmeti: 18 (osamnaest) pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, dva pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu (preliminarnim vaganjem je utvrđeno da se radi o materijama ukupne mase oko 2 kilograma), novac u iznosu od 29.400 konvertibilnih maraka i 155 eura u različitim apoenima, preklopni nož, dva mobilna telefona i digitalna vaga za precizno mjerenje. Pronađene materije su oduzete i biće predmet vještačenja.

Po nalogu kantonalnog tužioca, licu H.I. je oduzeta sloboda i isti će uz Izvještaj biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.