Inspekcijski nadzor benzinskih pumpi, evo kakvo gorivo koristimo?

Federalni rudarsko, termo i elektroenergetski inspektorat proveo je od 10. jula do 31. oktobra 2025. godine pojačane nadzore na benzinskim pumpama širom Federacije BiH, sa fokusom na primjenu izmijenjenog Zakona o naftnim derivatima i standarda BAS EN 16942, koji propisuje način označavanja pumpnih automata.

Tokom navedenog perioda izvršena su 82 pojačana i 2 redovna inspekcijska nadzora. Utvrđene su nepravilnosti kod označavanja pumpi, zbog čega je izrečeno 25 upravnih mjera – rješenja o otklanjanju nedostataka. Ipak, svi od 502 analizirana uzorka goriva zadovoljili su propisane standarde kvaliteta.

U prelaznom periodu do potpune primjene BAS standarda, inspektorat je provodio operativne i edukativne aktivnosti kako bi energetskim subjektima olakšao prilagođavanje novim propisima. Tada je urađeno 262 preventivna nadzora, a kontrolisana su 1.282 uzorka goriva, koja su u potpunosti ispunila standarde.

Od početka obavezne primjene BAS standarda do stupanja na snagu izmjena Zakona o naftnim derivatima, izvršeno je 119 redovnih nadzora i izdato 65 rješenja o otklanjanju nepravilnosti. U ovoj godini, zaključno s oktobrom, realizovano je ukupno 217 inspekcijskih nadzora, uz 90 upravnih mjera zbog manjih propusta.

Od početka primjene novih propisa, 9. februara 2024. godine, do kraja oktobra 2025. godine, obavljeno je 465 nadzora i analizirano 1.784 uzorka goriva. Svi uzorci ispunjavaju propisane tehničke i ekološke zahtjeve, što potvrđuje stabilan kvalitet goriva na tržištu Federacije BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove pozvala je sve benzinske stanice i distributere da redovno usklađuju poslovanje sa zakonskim propisima, kako bi se održao nivo sigurnosti, kvaliteta i povjerenja potrošača u tržište goriva u Federaciji BiH.