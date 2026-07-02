Direktni letovi Sarajevo Ankara povezali dvije prijestolnice

Albina Vicković
Direktni letovi Sarajevo Ankara povezali dvije prijestolnice

Direktni letovi Sarajevo Ankara zvanično su uspostavljeni slijetanjem prvog aviona iz glavnog grada Republike Turske na Međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je otvorena prva direktna aviolinija između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Turske.

Prvim letom iz Ankare u Sarajevo doputovalo je 179 putnika, a nova linija predstavlja značajno proširenje mreže destinacija dostupnih sa sarajevskog aerodroma. Ankara je postala 46. destinacija u okviru aktuelnog reda letenja Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Direktni letovi Sarajevo Ankara povezali dvije prijestolnice

Letovi na relaciji Ankara, Sarajevo realizovat će se tokom ljetne sezone dva puta sedmično, srijedom i subotom. Time će putnicima biti omogućeno brže i jednostavnije putovanje između dva grada, bez presjedanja, što je posebno važno za turistička, poslovna i porodična putovanja.

Čitajte i ovo Glavni grad moderne Turske na putu ka UNESCO-voj zaštiti

Direktni letovi Sarajevo Ankara važni za turizam i poslovnu saradnju

Direktni letovi Sarajevo Ankara povezali dvije prijestolnice
Ankara/ Izvor fotografije TGA

Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović ocijenio je da nova aviolinija predstavlja važan iskorak u povezivanju Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Prema njegovim riječima, Sarajevo će tokom ljetne sezone biti povezano sa pet destinacija u Turskoj, uz oko 60 sedmičnih letova. Selimović je istakao da to pokazuje intenzitet saradnje i značaj turskog tržišta za sarajevski aerodrom, ali i za turizam, poslovne tokove i kulturnu razmjenu dvije zemlje.

Ruta za Ankaru treća je aviolinija kompanije AJet iz Sarajeva, uz postojeće linije za Bodrum i Istanbul. Uspostavljanjem ove linije dodatno se jača pozicija Sarajeva kao regionalno sve povezanijeg aerodroma, posebno u ljetnoj sezoni kada raste interesovanje putnika za direktne letove prema evropskim i regionalnim destinacijama.

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Ankari Mirsada Čolaković naglasila je da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju duboke historijske i kulturne veze, te da nova aviolinija predstavlja još jedan most među narodima. Posebno je ukazala na značaj Ankare kao grada otvorenih i srdačnih ljudi, ali i na mogućnosti koje linija donosi za lakše kontakte, turizam i poslovnu saradnju.

Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki izrazio je zadovoljstvo zbog uspostavljanja linije, navodeći da je riječ o zajedničkom cilju na kojem se radilo duži period. Očekuje se da će direktni letovi Sarajevo Ankara dodatno učvrstiti bilateralne odnose dvije zemlje u više oblasti.

Karte za novu avioliniju su dostupne, a red letenja prilagođen je potrebama putnika koji žele direktnu vezu između Sarajeva i Ankare tokom ljetne sezone.

 