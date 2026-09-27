Vatrogasci u Lukavcu i Živinicama imali više intervencija

RTV SLON
Vatrogasci, tuzla servis

Na području Tuzlanskog kantona vatrogasne jedinice imale su više intervencija, među kojima su bili požari u Lukavcu i Živinicama.

Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac intervenisala je u Omladinskoj ulici, gdje je došlo do požara na otpadu i starim gumama.

Vatrogasci u Živinicama intervenisali su u Mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

U Mjesnoj zajednici Gornje Dubrave izbio je požar u pomoćnom objektu, odnosno garaži, u kojoj su se nalazila dva automobila, motocikl i dva bicikla. U ovom požaru pričinjena je veća materijalna šteta.

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