Lidl počeo gradnju novog objekta u Vitezu, uskoro još jača konkurencija u trgovačkoj zoni

Njemački trgovački lanac Lidl započeo je izgradnju novog objekta u Vitezu, na jednoj od značajnijih trgovačkih lokacija u srednjoj Bosni.

Na gradilištu su već postavljeni betonski stubovi budućeg objekta, izvedeni su radovi na terenu, a prisutna je i građevinska mehanizacija. Kako piše BiznisInfo.ba, radovi su u odnosu na ranije mjesece značajno napredovali.

Lokacija se nalazi u poslovnoj zoni u kojoj je već koncentrisan veliki broj trgovačkih i poslovnih objekata. Tokom ovog ljeta u zoni su otvoreni i novi trgovački centri Bingo i Belamionix, dok se u neposrednoj blizini nalazi i kompleks kompanije FIS.

Novi Lidl bit će smješten uz magistralni put Sarajevo – Travnik, zbog čega će lokacija biti dostupna i kupcima iz Viteza, Travnika, Novog Travnika i okolnih mjesta.

Kompanija je ranije započela gradnju još jednog objekta u Nević Polju, između Viteza i Travnika, kod skretanja za Novi Travnik.

Lidl u međuvremenu priprema širenje poslovne mreže širom Bosne i Hercegovine. Jedna od ključnih investicija je distributivni centar u Kiseljaku, vrijedan oko 100 miliona eura.

Prema dosadašnjim planovima, prve Lidlove prodavnice u BiH trebale bi biti otvorene u martu 2027. godine, dok se lokacije pripremaju u više gradova širom zemlje.