UNSA nabavlja robotski skener za digitalizaciju knjiga vrijedan više od 75.000 KM

Univerzitet u Sarajevu pokrenuo je javnu nabavku opreme za skeniranje knjiga, u okviru koje je planirana i nabavka robotskog skenera za novu Univerzitetsku biblioteku.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 75.620 KM, a predmet ugovora je robot za skeniranje knjiga sa pratećom opremom.

Obavještenje o nabavci objavljeno je 25. septembra, dok je rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 16. oktobar. Postupak će biti proveden kroz otvorenu proceduru, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, uz provođenje e-aukcije.

Prema dostupnim informacijama, među proizvođačima robotskih skenera cjenovnom okviru nabavke odgovara Qidenusov sistem, dok su oprema proizvođača Treventus ScanRobot i 4DigitalBooks skuplje opcije.

Ukoliko nabavka bude realizovana, UNSA bi dobio prvi robotski skener ove vrste u Bosni i Hercegovini, što bi trebalo olakšati i ubrzati digitalizaciju knjižnog fonda.