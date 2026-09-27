Vučić danas odlazi s funkcije predsjednika Srbije, najavio obraćanje javnosti

RTV SLON
vlada srbije, srbija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike. Prema njegovim riječima, to bi trebalo biti učinjeno u večernjim satima, najvjerovatnije oko 20 sati.

Vučić je najavu dao tokom boravka u New Yorku, a nakon podnošenja ostavke planira se obratiti javnosti i obrazložiti svoju odluku.

Ostavku je ranije najavio za 27. septembar, navodeći da će nakon odlaska s predsjedničke funkcije u predizbornu kampanju krenuti kao građanin. Parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za 25. oktobar.

Vučić je u subotu na svom Instagram profilu poručio da je za njega funkcija predsjednika Srbije bila velika čast te zahvalio građanima na ukazanom povjerenju.

Prema ranijoj najavi, nakon ostavke namjerava obilaziti gradove i sela u Srbiji u okviru predizborne kampanje.

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