Vučić danas odlazi s funkcije predsjednika Srbije, najavio obraćanje javnosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike. Prema njegovim riječima, to bi trebalo biti učinjeno u večernjim satima, najvjerovatnije oko 20 sati.

Vučić je najavu dao tokom boravka u New Yorku, a nakon podnošenja ostavke planira se obratiti javnosti i obrazložiti svoju odluku.

Ostavku je ranije najavio za 27. septembar, navodeći da će nakon odlaska s predsjedničke funkcije u predizbornu kampanju krenuti kao građanin. Parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za 25. oktobar.

Vučić je u subotu na svom Instagram profilu poručio da je za njega funkcija predsjednika Srbije bila velika čast te zahvalio građanima na ukazanom povjerenju.

Prema ranijoj najavi, nakon ostavke namjerava obilaziti gradove i sela u Srbiji u okviru predizborne kampanje.