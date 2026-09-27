Njemačka mijenja pravila: Od 2027. manje mjesta za radnike sa Zapadnog Balkana

Njemačka planira od početka 2027. godine smanjiti broj radnika iz zemalja Zapadnog Balkana koji mogu dobiti odobrenje za zapošljavanje kroz posebnu regulativu. Godišnji limit trebao bi biti smanjen sa 50.000 na 25.000 radnika.

Promjena bi se odnosila i na državljane Bosne i Hercegovine, kao i Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova.

Sadašnja kvota od 50.000 odobrenja uvedena je nakon što je prethodni limit od 25.000 udvostručen tokom 2024. godine. Međutim, interes za ovaj program i dalje je veći od broja dostupnih mjesta.

Njemačka Savezna agencija za zapošljavanje ranije je saopćila da je u decembru 2025. godine oko 18.000 zahtjeva odbijeno jer je kvota bila popunjena.

Planirano smanjenje već je izazvalo reakcije pojedinih privrednih sektora. Posebno se oglasilo njemačko građevinarstvo, koje značajan dio radne snage iz ovog programa zapošljava upravo u toj oblasti.

Centralno udruženje njemačkog građevinarstva navodi da oko 30 posto viza iz Zapadnobalkanske regulative koristi građevinska industrija. Iz ovog sektora upozoravaju da bi manji broj dostupnih odobrenja mogao otežati pronalazak radne snage za građevinske i infrastrukturne projekte.

Zapadnobalkanska regulativa državljanima šest zemalja omogućava zapošljavanje u Njemačkoj uz konkretnu ponudu za posao ili ugovor s poslodavcem. U većini slučajeva nije potrebno prethodno priznavanje stručne kvalifikacije, osim kada je riječ o regulisanim profesijama.

Nakon što Savezna agencija za zapošljavanje odobri zaposlenje, radnik može podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom njemačkom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Za građane Bosne i Hercegovine ova mogućnost i dalje predstavlja jedan od dostupnih puteva za zapošljavanje u Njemačkoj. Prema podacima sa stanjem od 7. septembra 2026. godine, zahtjevi iz BiH obrađuju se na dnevnoj osnovi.

Ako planirana izmjena bude provedena, od 2027. godine broj odobrenja za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana bit će prepolovljen u odnosu na sadašnju kvotu.