Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 27.09.2026.

*** VODOVOD – Ulica Bone Markovića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Uredno je vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen jednom, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se trinaest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 195 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.