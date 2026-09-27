Danas tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova u Tuzli

RTV SLON

Gađanje glinenih golubova danas će u Tuzli ponovo okupiti takmičare i ljubitelje ovog sporta u okviru tradicionalne manifestacije povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle.

Takmičenje organizuje Lovačko društvo „Tuzla“, a riječ je o događaju koji se već godinama održava u okviru obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prošle godine manifestacija je održana 26. put, također na streljani Lovačkog doma.

Takmičenje u gađanju glinenih golubova svake godine privlači članove lovačkih društava, takmičare i građane, a osim sportskog dijela, cilj manifestacije je i čuvanje sjećanja na 2. oktobar 1943. godine, kada je Tuzla prvi put oslobođena u Drugom svjetskom ratu.

Gađanje glinenih golubova dio obilježavanja Dana oslobođenja Tuzle

Ova manifestacija tokom godina postala je jedan od tradicionalnih sadržaja kojim se najavljuje obilježavanje Dana oslobođenja Tuzle.

Organizatori i ove godine očekuju sportsko nadmetanje, druženje učesnika i prisustvo građana koji žele pratiti takmičenje.

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