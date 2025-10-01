Dan oslobođenja Tuzle, sutra koncert Amela Ćurić

Tuzla će sutra, obilježiti 82. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Grad će biti domaćin gostima iz Bosne i Hercegovine, kao i iz prijateljskih gradova iz inostranstva. Planiran je bogat i sadržajan program kojim će se, zajedno s građanima, evocirati uspomene na slavnu prošlost i odati počast onima koji su za slobodu dali svoje živote.

Centralna manifestacija počet će u 9:00 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježjima na Slanoj Banji. Delegacije Grada Tuzle, boračkih organizacija, predstavnici viših nivoa vlasti, gosti i građani, odat će zahvalnost braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine, te civilnim žrtvama rata.

U 10:30 sati u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća, dok će večernji sati biti ispunjeni muzikom i emocijama.

U Mejdanu, od 20.00 sati, publiku očekuje koncert Amela Ćurić, kojem će prethoditi nastupi tuzlanskih muzičara: Ansambla „Iskre“, Denisa Hadžić, Faruka Nadžaković, Muhameda Nalić Hameta, VIS-a Retro, Anela Kovačević i Senada Ajanović, uz posebne numere posvećene Tuzli.

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, naglasio je značaj Dana oslobođenja i istakao da je fokus priprema stavljen na sigurnost, uređenje i higijenu grada:„2. oktobar je datum koji simbolizira slobodu i zajedništvo Tuzle. Želimo da taj dan protekne dostojanstveno, da se svi građani osjećaju sigurno i ponosno, te da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak naše historije,“ poručio je gradonačelnik Lugavić.

Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, kao i prijatelje i goste koji vole ovaj grad, da 2. oktobra budu dio proslave i zajedno sa Tuzlom obilježe Dan oslobođenja.