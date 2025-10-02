Simbol slobode i antifašizma: Tuzla obilježila 82 godine od oslobođenja

Prije tačno 82 godine Tuzla je postala prvi oslobođeni grad u tada porobljenoj Evropi. Ovaj datum ostao je jedan od najvažnijih u historiji grada, jer je oslobođenje Tuzle označilo simbol slobode, antifašističke borbe i odlučnosti građana da brane vrijednosti zajedničkog života.

„Obilježavanjem 2. oktobra, Dana oslobođenja grada Tuzle, sa ponosom se prisjećamo ovog veoma značajnog datuma u historiji grada Tuzle kada je naš grad postao simbol slobode i antifašističke borbe. Sa ponosom se prisjećamo svih onih koji su položili svoje živote u narodno-oslobodilačkoj borbi 1941.-1945. ali i ovih naših patriota branilaca Bosne i Hercegovine koji su dali svoje živote u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.- 1995. godina i šaljemo poruku da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena“, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Danas je poručeno i da 2. oktobar podsjeća na važnost očuvanja historijskih vrijednosti i gradnje Tuzle na temeljima slobode, tolerancije i različitosti

„Ovo je ujedno prilika da se podsjetimo koliko je borba proti fašizma jako bitna i koliko je antifašizam i tuzlanski način života važan, ne samo za građane Tuzli, nego i za cijelu BiH“, kazala je Ana Pejić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle.

Obilježavanju 2. oktobra – Dana oslobođenja Tuzle osim velikog broja građana i predstavnika gradske i kantonalne vlasti, prisustvovali su i zvaničnici sa federalnog nivoa, naglasivši da je ovaj dan značajan za cijelu državu.

„Tuzla je bila uvijek bastion borbe protiv fašizma i danas, evo, oblježavamo 82 godine i mislim da drugi oktobar ne samo za Tuzlu i Tuzlake nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i ovaj region stvarno predstavlja jedan dan od najbitnijeg značaja za našu historiju, kazao je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Odavanjem počasti onima koji su se borili za Tuzlu, evocirana je uspomena na najbolje sinove i kćeri ovog grada, koji su u borbi protiv fašizma i u odbrani Bosne i Hercegovine utkali svoje živote u temelje slobode. Njihova žrtva trajno je zadužila Tuzlu i cijelu BiH, poručeno je.

„Ovaj dan, 2. oktobar, koliko je bio važan od 1941. do 1945. kao antifašistički, slobodlački i odbranbeni rat, tako nam je bilo da se ovaj kontinuitet antifašističke borbe napravi i nastavi i da i dalje bude aktuelna ta borba protiv ifašizma, naročito zbog ovog novog fašizma koji se pojavio ne samo na tlu Europe nego i u ostalim dijelovima svijeta. Važna je ta naša tradicija obilježavanja i davanja značaja svijem žrtvom rata 1941. – 1945. također i 1992. – 1995.“, kazala je Sabira Mićanović, predsjednica Organizacije šehida i poginulih boraca Grada Tuzla.

Polaganjem cvijeća na spomen-obilježja i održavanjem svečane sjednice Gradskog vijeća, još jednom je potvrđeno da Tuzla ostaje grad slobode, antifašizma i zajedničkog života, te da će vrijednosti 2. oktobra nastaviti prenositi i buduće generacije.