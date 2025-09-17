Tuzla – 17. septembar kao dan oslobođenja i identiteta grada

Tuzla17. septembra pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada, jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva.

Dan oslobođenja i Dan grada

Prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao Dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet.

Tuzla obilježava 81. godišnjicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu

Nakon ponovne okupacije, 17. septembra 1944. godine Tuzla je oslobođena po drugi put i to konačno. Zajedno s Husinskom bunom i događajima iz maja 1992. godine, oslobođenja su dio istog niza, potvrda da su Tuzlaci u presudnim trenucima znali stati na stranu slobode.

Historijski značaj oslobođenja

Kako navode Mirzet Ibrišimović i Fatmir Alispahić u tekstu objavljenom na portalu Tuzlarije 16. septembra 2007. godine:

„Historijat Tuzle je prepun primjera i dokaza o teškim, dramatičnim i krvavim putevima borbe za nacionalnu i socijalnu slobodu i pravičnost, počev od učešća župe Soli u borbama za očuvanje i razvoj starobosanske Države, otpora turskoj upravi u cilju osamostaljenja Bosne, ilirskog pokreta na ovim prostorima, Husinske bune do NOR-a i revolucije, ali je oslobođenje Tuzle u jesen 1943., uz Husinsku bunu i 15. maj 1992., najsvjetliji događaj u burnoj prošlosti ljudi naše regije.“ (Tuzlarije.net, 16.09.2007.)

Ovaj opis oslobođenje Tuzle smješta u širi historijski tok – ne samo kao vojnu pobjedu, već i kao trenutak kada se otvarala mogućnost za društvene promjene i afirmaciju Bosne i Hercegovine kao zasebne federalne jedinice u, nekada budućoj, danas bivšoj Jugoslaviji.

Ulice i sjećanje u prostoru

Prošlost Tuzle nije sačuvana samo u knjigama i obilježavanjima, već i u urbanom prostoru. Nekadašnja Kolsterska ulica nosila je naziv Ulica 17. septembra, a i danas u naselju Ši Selo postoji ulica koja nosi ime po ovom datumu. Svojevrstan je to podsjetnik da grad i kroz svoju arhitekturu i toponime čuva svijest o važnim trenucima, pa čak i kada su generacije koje su oslobođenje doživjele davno otišle.

Jednako tako, Tuzla je uspjela sačuvati i urediti Partizansko groblje, koje zauzima posebno mjesto u urbanom tkivu grada. Nije riječ samo o spomeničkom kompleksu, već o mjestu tišine i sjećanja ali i života, koje pokazuje da se herojima prošlosti i danas odaje dužno poštovanje. Uređeno i dostupno građanima, groblje je ujedno i prostor edukacije, jer svaka posjeta podsjeća na vrijednosti zbog kojih su ljudi dali svoje živote.

Tuzla u ratu 1992–1995. godine

Vrijednosti antifašizma nisu ostale zatvorene u prošlosti. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Tuzla je bila grad koji je ostao otvoren, grad u kojem su ljudi birali suživot umjesto podjela. U maju 1992. godine Tuzlaci su pokazali odlučnost u odbrani grada, ali i spremnost da sačuvaju multietnički karakter koji je i tada, kao i ranije, bio osnova zajednice. Upravo zbog toga Tuzla se u ratu devedesetih često spominjala kao pozitivan primjer otpora mržnji i podjelama.

Tuzla kao trajna ideja slobode

Danas Tuzla njeguje 17. septembar i 2. oktobar ne samo kroz ceremonije, već i kroz svakodnevni život. U školama se govori o oslobođenju, na trgovima i ulicama stoje podsjetnici na prošlost, a institucije kulture nastavljaju čuvati ideju slobode. Antifašizam je u Tuzli oduvijek dio identiteta i način da se pokaže da borba za slobodu nije bila uzaludna i da ostaje u temelju savremene Tuzle.

U tom smislu, Tuzla je grad koji povezuje svoje oslobođenje iz Drugog svjetskog rata s vlastitim postojanjem danas. Ona nije samo geografska tačka nego simbol kontinuiteta slobodarskog duha, od Husinske bune, preko 17. septembra i 2. oktobra, do devedesetih i današnjice.

Tuzla je zato trajna ideja slobode, grad čija prošlost i sadašnjost svjedoče o hrabrosti, zajedništvu i humanosti, i grad koji svoju budućnost gradi na vrijednostima koje je odvajkada baštinio. Tuzlanke i Tuzlaci svima na ponos.

