Delegacija Vlade TK odala počast povodom Dana oslobođenja

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona odala je počast i položila vijence na spomen-obilježjima na Slanoj Banji povodom 82. godišnjice oslobođenja grada Tuzla, nakon čega su prisustvovali svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.

Ovom manifestacijom obilježen je Dan Grada Tuzla i oživljeno sjećanje na oslobođenje Tuzle 2. oktobra 1943. godine, značajan vojni i politički događaj tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini.

Tuzla je tada bila najvažniji slobodni ekonomski i politički centar narodnooslobodilačke borbe, a njenim oslobađanjem započeo je novi razvojni i historijski tok u našoj zemlji, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK.