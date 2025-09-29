Određena nova lokacija koncerta Amela Ćurića u Tuzli

Koncert Amela Ćurića i tuzlanskih muzičara, koji je povodom obilježavanja 82. godišnjice Dana oslobođenja Tuzle prvobitno bio planiran na Trgu slobode, zbog najavljene kiše bit će održan u Sportsko-kulturnom centru „Mejdan“.

Program počinje 2. oktobra u 19:00 sati, a publika će i dalje imati priliku uživati u nastupima ansambla „Iskre“, Denisa Hadžića, Faruka Nadžakovića, Muhameda Nalića Hameta, VIS-a Retro, Anela Kovačevića i Senada Ajanovića. Repertoar je prilagođen tako da posebne numere budu posvećene Tuzli, u sigurnom i ugodnom prostoru Mejdana.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje Dana oslobođenja i zajednički proslave ovaj važan datum.