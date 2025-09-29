Određena nova lokacija koncerta Amela Ćurića u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Dan oslobođenja Tuzle: Na Trgu slobode pjeva Amel Ćurić
Sve spremno za obilježavanje 2. Oktobra, Dana oslobođenja Tuzle

Koncert Amela Ćurića i tuzlanskih muzičara, koji je povodom obilježavanja 82. godišnjice Dana oslobođenja Tuzle prvobitno bio planiran na Trgu slobode, zbog najavljene kiše bit će održan u Sportsko-kulturnom centru „Mejdan“.

Program počinje 2. oktobra u 19:00 sati, a publika će i dalje imati priliku uživati u nastupima ansambla „Iskre“, Denisa Hadžića, Faruka Nadžakovića, Muhameda Nalića Hameta, VIS-a Retro, Anela Kovačevića i Senada Ajanovića. Repertoar je prilagođen tako da posebne numere budu posvećene Tuzli, u sigurnom i ugodnom prostoru Mejdana.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje Dana oslobođenja i zajednički proslave ovaj važan datum.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Gradsko vijeće sutra razmatra uvođenje komunalnih taksi

Tuzla i TK

Završen KDZ pregled u Općinskom sudu Tuzla

Vijesti

Štrajk glađu rudara RMU Zenica ulazi u peti dan

BiH

Dodik: Izlazimo na izbore, Stanivuković i PDP neće

Tuzla i TK

U Tuzli danas centralna manifestacija povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije RBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]