Danas se u Tuzli obilježava 82. godišnjica oslobođenja, jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada. Tuzla je 2. oktobra 1943. godine oslobođena od fašističke okupacije i time postala najveći grad u tadašnjoj okupiranoj Evropi koji je stavljen pod kontrolu antifašističkog pokreta.

Obilježavanje će započeti na Slanoj Banji, gdje su u 8.45 sati gdje će biti upriličeno odavanje počasti i polaganje vijenaca na spomen-obilježjima, među kojima su spomenik na Trnovcu, spomenik Josipu Brozu Titu i narodnim herojima, obilježja tuzlanskim jedinicama iz perioda odbrane BiH, partizanskim brigadama, Zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine te civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti.

Nakon ceremonije na Slanoj Banji, program se nastavlja svečanom sjednicom Gradskog vijeća Tuzla koja će u 10.30 sati biti održana u Narodnom pozorištu.

Dan oslobođenja Tuzle tradicionalno okuplja predstavnike vlasti, boračkih i antifašističkih udruženja, porodice poginulih boraca i građane koji žele odati počast svim onima koji su dali živote za slobodu.

Ovaj datum je i prilika da se podsjeti na vrijednosti antifašizma, multietničkog zajedništva i otpora, po kojima je Tuzla prepoznata i tokom Drugog svjetskog rata i u kasnijim historijskim periodima.