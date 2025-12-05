Lovačko društvo Tuzla obilježilo još jednu godinu rada uz dodjelu lovačkih odlikovanja

Članovi Lovačkog društva Tuzla, jednog od najstarijih društava ovog tipa u Bosni i Hercegovini, koje s ponosom bilježi 102 godine postojanja okupili su se tradicionalno večeras u restoranu Lovac.

Susret je bio prilika za zajedničko druženje, sumiranje aktivnosti tokom protekle godine i dodjelu lovačkih odlikovanja najzaslužnijim članovima.

Tokom svečanosti uručene su bronzane, srebrene i zlatne značke članovima koji su svojim radom, zalaganjem i kontinuitetom doprinijeli razvoju društva. Ova priznanja predstavljaju potvrdu višegodišnjeg angažmana i posvećenosti lovaca, ali i podsticaj mlađim generacijama da nastave tradiciju koja se u Tuzli njeguje više od jednog stoljeća.

Lovačko društvo Tuzla već decenijama ima značajnu ulogu u očuvanju prirode i zaštiti životinjskog svijeta. Članovi društva tokom cijele godine rade na održavanju ravnoteže u ekosistemu, brinu o staništima, hrane divljač u zimskom periodu, uređuju lovišta i učestvuju u akcijama koje doprinose očuvanju biodiverziteta.

Ovim aktivnostima čuvaju prirodno bogatstvo koje je važno kako za zajednicu, tako i za buduće generacije.

Večerašnji susret bio je prilika i da se naglasi značaj lovačkih udruženja u savremenom društvu, ne samo kao čuvara tradicije, već i kao organizacija koje aktivno djeluju u korist očuvanja prirodnih resursa. Okupljeni članovi iskazali su ponos zbog dugogodišnjeg kontinuiteta i zajedništva, kao i spremnost da nastave doprinositi zaštiti i unapređenju prirodnog okruženja Tuzlanskog kantona.