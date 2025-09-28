Tradicionalno takmičenje: Gađanje glinenih golubova povodom Dana oslobođenja Tuzle

U povodu obilježavanja 2. oktobra – Dana oslobođenja Tuzle, danas se održava tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova u organizaciji Lovačkog društva „Tuzla“, pod pokroviteljstvom Grada Tuzle.

Riječ je o manifestaciji koja se održava 26. put zaredom i koja je, kako su istakli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjednik LD „Tuzla“ Dževad Korman, postala prepoznatljiv dio obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada.

Predsjednik LD „Tuzla“ naglasio je da je interesovanje takmičara i građana svake godine veliko, te da je cilj pored sportskog nadmetanja i njegovanje sjećanja na 2. oktobar, datum kada je Tuzla oslobođena u Drugom svjetskom ratu.

Takmičenje se održava na streljani Lovačkog doma, a organizatori poručuju da su dobrodošli svi građani da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje Dana oslobođenja Tuzle.