Održana 7. Ajvarijada u Gračanici kod Živinica

RTV SLON

U Gračanici kod Živinica danas je održana 7. Ajvarijada, manifestacija posvećena tradicionalnoj pripremi domaće zimnice, ruralnom životu i druženju.

Događaj je održan na poligonu malih sportova kod stare škole, a organizovalo ga je Udruženje porodica „Porodični ruralni edukativni centar“ (PREC) Živinice, uz podršku Turističke zajednice Živinice.

Na ovogodišnjoj Ajvarijadi učestvovalo je 14 takmičarskih ekipa koje su se nadmetale u pripremi ajvara. O najboljem ajvaru odlučivao je stručni žiri, koji je ocjenjivao okus i izgled, konzistenciju i miris.

Prvo mjesto osvojilo je Udruženje žena „Mostovi tradicije“ iz Pasaca. Drugo mjesto pripalo je učenicima JU Mješovita srednja škola Živinice, smjer cvjećar, dok su treće mjesto osvojile članice Udruženja žena „Daire“ iz Suhe.

Pored takmičenja, manifestacija je okupila učesnike i posjetioce s ciljem druženja, razmjene iskustava i očuvanja znanja o tradicionalnoj pripremi zimnice.

Organizatori navode da je cilj Ajvarijade njegovanje tradicije, promocija domaćih proizvoda i prenošenje tradicionalnih recepata i vještina na mlađe generacije.

Sedma Ajvarijada održana je 26. septembra 2026. godine u Gračanici kod Živinica.

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