SOS Dječija sela u BiH: Nijedno dijete ne treba odrastati samo

SOS Dječija sela u BiH okupila su u Gračanici prijatelje organizacije, javne ličnosti i predstavnike različitih profesija na susretu „Velike priče počinju malim djelima“, s ciljem otvaranja razgovora o tome kako graditi društvo u kojem svako dijete ima priliku odrastati u porodici.

Susret je okupio predstavnike sporta, kulture, medija, poduzetništva, psihologije i digitalne scene, među kojima su bili bh. olimpijac Amel Tuka, nekadašnji košarkaški reprezentativac Dževad Alihodžić, glumac Deni Mešić, direktorica magazina „Gracija“ Belma Pećanin, psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja Uma Pećanin, profesorica Lana Lekić, fudbaler Slobode Tarik Kapetanović, pjevač Mahir Mulalić i drugi.

Bez obzira na različita profesionalna iskustva i publiku kojoj se obraćaju, učesnici su se okupili oko zajedničke poruke da nijedno dijete ne treba odrastati samo.

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SOS Dječija sela u BiH otvorila razgovor o hraniteljstvu

Kroz iskustva hranitelja i mladih koji su odrasli u alternativnoj brizi razgovaralo se o potrebama djece koje se često izgube iza sistema, procedura i statistike, potrebi za ljubavlju, sigurnošću i osjećajem pripadnosti.

Poseban fokus stavljen je na hraniteljstvo, porodične oblike brige i značaj odrastanja u porodičnom okruženju za djecu koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u svojoj biološkoj porodici.

Iz SOS Dječijih sela u BiH naglašavaju da podrška djeci ne treba ostati samo na nivou empatije, već da je potrebno razvijati svijest i stvarati konkretne oblike pomoći djeci i porodicama.

„Želimo da zajedno budemo glas svake bebe koja čeka nečiji zagrljaj, svakog djeteta koje zaslužuje priliku da odrasta u porodici i svake mlade osobe koja treba znati da pripada i da na svom putu nije sama. Ljubav, sigurnost i pripadnost ne smiju biti privilegija“, poručila je Mirela Nalić, PR menadžerica SOS Dječijih sela u BiH.

Dodala je da javne ličnosti svojim glasom mogu pomoći da poruka o važnosti porodične brige dopre do šire javnosti i podstakne ljude na konkretno djelovanje.

Susret je završen otvorenim razgovorom „Od priče do podrške“, uz poruku da empatija treba prerasti u djelovanje, širenje svijesti i konkretnu podršku djeci i porodicama.