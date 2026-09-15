Kreditne kartice mogu potaknuti veću potrošnju: Evo šta se događa u mozgu

Kreditne kartice mogu utjecati na način na koji doživljavamo kupovinu i potaknuti nas da potrošimo više nego kada plaćamo gotovinom, pokazala su istraživanja ponašanja potrošača i aktivnosti mozga.

Već je dugo poznato da ljudi prilikom plaćanja karticama često troše više, ali istraživače je posebno zanimalo zbog čega se to događa i kako različiti načini plaćanja utiču na donošenje odluka.

Jedno od istraživanja, u kojem su učestvovali Sachin Banker, Derek Dunfield, Alex Huang i Dražen Prelec, pokazalo je da korištenje kreditne kartice ne predstavlja samo jednostavniji način plaćanja, već može aktivirati procese povezane s osjećajem nagrade.

Kreditne kartice mogu smanjiti osjećaj da trošimo novac

Kod plaćanja gotovinom kupac neposredno vidi koliko novca daje i koliko mu ostaje, zbog čega je češće sklon racionalnijem razmišljanju o kupovini.

Kod plaćanja karticom taj osjećaj može biti slabiji.

Istraživači su ustanovili da sama mogućnost plaćanja kreditnom karticom može dodatno podstaći želju za kupovinom, posebno kada je riječ o proizvodima koji privlače pažnju kupca.

Drugim riječima, kartica ne uklanja samo dio psihološke nelagode povezane s trošenjem novca, već može povećati osjećaj zadovoljstva koji prati samu kupovinu.

Autori istraživanja ovaj efekat opisali su poređenjem prema kojem kreditne kartice ne samo da „otpuštaju kočnice“ potrošnje, već mogu pomoći i u „pritiskanju gasa“.

Kupovina vlastitim novcem dio eksperimenta

Posebnost istraživanja bila je u tome što su učesnici koristili vlastiti novac, kako bi njihove odluke što više odgovarale stvarnim situacijama u svakodnevnom životu.

Ponuđeni proizvodi vrijedili su do 50 američkih dolara. Dio njih mogao se kupiti gotovinom, dok je za drugi dio bila predviđena kupovina kreditnom karticom.

Rezultati su pokazali da su učesnici bili spremniji kupiti određene proizvode kada su mogli koristiti karticu, čak i kada za iste proizvode prethodno nisu pokazivali veliki interes.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste da plaćanje karticom stvara veću psihološku udaljenost između trenutka kupovine i stvarnog osjećaja gubitka novca.

Zašto je važno prepoznati način na koji trošimo

Nalazi ovakvih istraživanja ne znače da korištenje kartica nužno vodi nekontrolisanoj potrošnji. Međutim, mogu pomoći u razumijevanju zbog čega je nekim ljudima teže kontrolisati potrošnju kada fizički ne predaju novac prilikom kupovine.

Praćenje troškova, određivanje unaprijed planiranog budžeta i razmišljanje o tome da li je određeni proizvod zaista potreban mogu pomoći da se ublaži impulsivna kupovina.

Kreditne kartice tako ostaju praktičan način plaćanja, ali način na koji ih koristimo može značajno utjecati na naše potrošačke odluke.