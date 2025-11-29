Evo kako da smanjite račune za struju uz ova četiri trika

Neki uređaji nastavljaju trošiti struju i kada ih ugasimo, pa tako neprimjetno povećavaju račune. Američko Ministarstvo energetike procjenjuje da takvi „energetski vampiri“ godišnje koštaju prosječno domaćinstvo više od 100 dolara. Smanjivanje mjesečnih troškova energije jedan je od najjednostavnijih načina da zadržite više novca, a kako se približava hladniji period i pojačavamo grijanje, pravo je vrijeme da razmislite o uštedama. Umjesto da novac odlazi na previsoke račune, možete ga usmjeriti na svakodnevne potrebe, otplatu dugova ili nešto što vas raduje, a dom s manjom potrošnjom energije postaje udobniji i otporniji na nagla poskupljenja, piše Best Life.

Kako početi štedjeti već ovog mjeseca? Ovo su četiri preporuke američkog Ministarstva energetike, uz jedan popularan proizvod koji korisnici posebno hvale.

Obratite pažnju na sate najveće potrošnje

Ušteda ne zavisi samo od toga koliko trošite, nego i kada trošite struju. Mnoge elektroprivrede nude programe koji nagrađuju korisnike koji premještaju potrošnju izvan najopterećenijih sati.

Jedna korisnica TikToka ispričala je da je svoj račun smanjila za 230 dolara tako što je izbjegavala korištenje uređaja tokom vršnih sati. Kaže da tada ne pere suđe niti veš, nego samo pripremi večeru i gleda televiziju, dok sve ostalo – uključujući punjenje mobitela – pauzira. Hladnjak i zamrzivač ostaju uključeni, ali svi dodatni uređaji privremeno se isključuju.

Primjer iz SAD-a: Con Edison nudi niže cijene struje tokom manje opterećenih sati. Od juna do septembra najveća ušteda postiže se korištenjem električnih uređaja od ponoći do 8 ujutro, dok je preporuka izbjegavati potrošnju radnim danima između 14 i 18 sati.

Isključite „energetske vampire“

Određeni uređaji troše struju čak i kada su ugašeni, sve dok su priključeni u utičnicu. Ovi tihi potrošači, prema procjenama američkog Ministarstva energetike, kućanstvu mogu godišnje povećati račun i za više od 100 dolara.

Kako smanjiti njihov utjecaj: koristite produžne kablove s prekidačima, povremeno iskopčajte uređaje koje ne koristite i birajte proizvode koji nose oznaku Energy Star. U takve uređaje ugrađeni su sistemi koji smanjuju potrošnju u stanju pripravnosti, pa na godišnjem nivou donose vidljive razlike.

Razmislite o malim grijalicama koje se priključuju direktno u utičnicu

Troškovi grijanja ove godine rastu, a procjene pokazuju da bi domaćinstva koja koriste električno grijanje mogla dočekati povećanje od više od 10 posto. Zato se sve više ljudi okreće manjim, ekonomičnim grijalicama.

Za manje od 30 dolara u SAD-u se prodaje Handy Heater Turbo 800, kompaktna grijalica od 800 W koja se direktno uključuje u zidnu utičnicu. Prodavac navodi da njen keramički element brzo zagrijava prostor i pruža dodatnu udobnost, uz nižu potrošnju energije. Korisnici ističu da zagrije prostor jednako dobro kao veće grijalice, ali zauzima znatno manje prostora.

Pređite na LED sijalice

Rasvjeta čini oko 15 posto potrošnje električne energije u domaćinstvu, pa prelazak na LED sijalice donosi brzu i jednostavnu uštedu. Dodavanje tajmera, senzora pokreta i zatamnjivača može dodatno smanjiti potrošnju.

LED sijalice troše i do 90 posto manje energije i traju višestruko duže od klasičnih sijalica, pa iako su skuplje pri kupovini, dugoročno su isplativije. Prosječno domaćinstvo prelaskom na LED može uštedjeti oko 225 dolara godišnje, a korištenjem modela s oznakom ENERGY STAR uštede su još veće, navodi Ministarstvo energetike.