Malo poznat trik za bojler koji donosi uštede na struji

Većina bojlera ima regulator kojim se određuje maksimalna temperatura zagrijavanja vode, a njegovo pravilno podešavanje može donijeti značajne uštede na računu za struju. Prema navodima britanske energetske kompanije Octopus Energy, smanjenjem temperature vode moguće je umanjiti troškove električne energije i do 10 posto.

Iz ove kompanije ističu da i male promjene u domaćinstvima, kada se primijene na širem nivou, mogu imati veliki efekat na ukupnu potrošnju energije. Na jednostavan način štednje pažnju je skrenula i jedna korisnica foruma Mumsnet, koja je podijelila lično iskustvo.

Ona je navela da je bojler u njenom domu bio fabrički podešen da grije vodu do 80 stepeni, što je dovodilo do nepotrebno velike potrošnje struje, jer se pregrijana voda kasnije miješala s hladnom. Nakon što je smanjila temperaturu, za godinu dana je uštedjela 95 funti, odnosno oko 220 KM.

Kako je pojasnila, većina bojlera dolazi s višim fabričkim postavkama nego što je stvarno potrebno za svakodnevnu upotrebu, što automatski povećava račune. Dodala je da je isprva mislila kako je riječ o općepoznatoj stvari, ali je shvatila da mnogi, čak i oni koji vode računa o potrošnji, nisu upoznati s ovom mogućnošću.

Procjene pokazuju da se jednostavnim smanjenjem temperature na bojleru računi za energiju u prosjeku mogu smanjiti za oko osam posto.