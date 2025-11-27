Ovaj uređaj koji svi imamo u kući troši najviše struje

Izmjerili smo potrošnju i otkrili koji uređaj je najveći gutač struje u kući, bojler troši i do 50 kWh za 15 dana, a evo koliko to košta?

Bojler nas najviše košta

U domaćinstvima često ne razmišljamo o stvarnoj potrošnji pojedinačnih uređaja sve dok ne stigne račun za struju. Da bismo precizno otkrili ko su najveći potrošači u domaćinstvu, instalirali smo pojedinačne mjerne uređaje u stanu gdje živi samo jedna osoba, a rezultati pokazuju da jedan uređaj značajno odskače po potrošnji.

Najveći gutač struje u stanu je, bojler. Uređaj zapremine 50 litara, koji se koristio svakodnevno za potrebe jedne osobe, potrošio je čak 50 kilovata za 15 dana, što u trenutnim cijenama iznosi oko 10 KM. Prosječno, bojler je trošio 3,3 kWh dnevno, i to u ljetnom periodu kada je temperatura vode u cijevima viša. Zimi je ova potrošnja znatno veća, jer uređaj mora dodatno zagrijavati hladniju vodu. Jasno je, u stanovima sa više članova domaćinstva, ova brojka rapidno raste, što bojler svrstava u sam vrh kućnih potrošača električne energije.

Pored bojlera, visoku potrošnju bilježe i drugi uređaji koje svakodnevno koristimo. Mašina za veš, u zavisnosti od programa, troši od 300 W pa sve do 1,3 kWh po pranju, s tim da najviše energije troši pranje bijelog veša na 60 ili 90 stepeni. U domaćinstvima gdje se veš često pere, naročito na višim temperaturama, ova stavka također značajno opterećuje račun.

Ništa bolje ne stoji ni mašina za suđe, čija potrošnja po pranju iznosi između 800 W i 1,2 kWh, što je gotovo identično kao i kod mašine za veš. A ako koristite sušilicu za veš bez toplotne pumpe, spremite se na račun. Jedno sušenje košta gotovo 3 kWh, što pri trenutnoj prosječnoj cijeni električne energije znači skoro 0,60 KM po korištenju.

Ovi podaci nisu tu da vas uplaše, već da podstaknu na razmišljanje i promjenu navika. Bojler ne mora raditi 24 sata dnevno. Veš se može prati na nižim temperaturama, a sušenje veša može se, barem ljeti, vratiti na staru, besplatnu opciju, sušenje na zraku.

Svaka mala promjena navike na kraju mjeseca može značiti manje kilovata, a samim tim i manji račun. A ako vas interesuje gdje tačno nestaje vaša struja, možda je pravo vrijeme da i vi instalirate mjerne uređaje i saznate, ko je pravi gutač električne energije u vašem domu.

Vizni režim koči mlade Kosova i BiH: Institucije priznaju problem, ali ne djeluju