Potvrđena optužnica protiv Rasima Dostovića: Tereti se za primanje 45.000 KM

Rasim Dostović, direktor Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, naći će se pred Posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je danas potvrđena optužnica kojom se tereti za primanje dara i drugih oblika koristi.

Potvrđena je i optužnica protiv Damira Mujkića, direktora privrednog društva „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac, kojeg Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH tereti za davanje dara i drugih oblika koristi.

Rasim Dostović optužen je za produženo krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, dok se Mujkić tereti za produženo krivično djelo Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 381. stav 2. istog zakona.

Rasim Dostović se tereti za primanje ukupno 45.000 KM

Prema navodima optužnice, Dostović je u periodu od oktobra 2025. do februara 2026. godine, koristeći svojstvo direktora RMU „Banovići“, od Damira Mujkića zahtijevao i primio novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja poduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza RMU „Banovići“ prema društvu „Euro Dam-Jas“.

Tužilaštvo tvrdi da je Mujkić, nakon izvršenih plaćanja obaveza prema njegovom privrednom društvu, Dostoviću u dva navrata predao novac.

Prvi put, prema optužnici, radilo se o iznosu od 15.000 KM, a drugi put o 30.000 KM, odnosno ukupno 45.000 KM.

Novac je, prema navodima Tužilaštva, predstavljao korist povezanu s poduzimanjem službenih radnji direktora RMU „Banovići“.

Optužnicom se navodi i da su plaćanja prema društvu „Euro Dam-Jas“ vršena nakon što je Dostović, koristeći ovlaštenja direktora Rudnika, poduzimao aktivnosti i davao naloge radi izmirenja dospjelih obaveza prema ovom dobavljaču.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo ispitivanje 26 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje više od 400 materijalnih dokaza.

Dostović ranije bio u pritvoru

Rasim Dostović uhapšen je 23. marta 2026. godine, nakon čega mu je određen pritvor.

Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH tada je donio rješenje o određivanju pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Nakon ukidanja pritvora Dostoviću su određene mjere zabrane.

Potvrđivanjem optužnice predmet protiv Dostovića i Mujkića ulazi u narednu fazu sudskog postupka, tokom koje će Tužilaštvo imati mogućnost izvesti dokaze na kojima zasniva svoje tvrdnje, dok će odbrana imati mogućnost osporavati navode optužnice.

Potvrđivanje optužnice protiv Rasima Dostovića i Damira Mujkića ne znači da je utvrđena njihova krivica. U skladu s principom presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.