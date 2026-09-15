Potvrđena optužnica protiv Rasima Dostovića: Tereti se za primanje 45.000 KM

Adin Jusufović
RMU Banovici, Rasim Dostovic

Rasim Dostović, direktor Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, naći će se pred Posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je danas potvrđena optužnica kojom se tereti za primanje dara i drugih oblika koristi.

Potvrđena je i optužnica protiv Damira Mujkića, direktora privrednog društva „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac, kojeg Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH tereti za davanje dara i drugih oblika koristi.

Rasim Dostović optužen je za produženo krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, dok se Mujkić tereti za produženo krivično djelo Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 381. stav 2. istog zakona.

Rasim Dostović se tereti za primanje ukupno 45.000 KM

Prema navodima optužnice, Dostović je u periodu od oktobra 2025. do februara 2026. godine, koristeći svojstvo direktora RMU „Banovići“, od Damira Mujkića zahtijevao i primio novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja poduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza RMU „Banovići“ prema društvu „Euro Dam-Jas“.

Tužilaštvo tvrdi da je Mujkić, nakon izvršenih plaćanja obaveza prema njegovom privrednom društvu, Dostoviću u dva navrata predao novac.

Prvi put, prema optužnici, radilo se o iznosu od 15.000 KM, a drugi put o 30.000 KM, odnosno ukupno 45.000 KM.

Novac je, prema navodima Tužilaštva, predstavljao korist povezanu s poduzimanjem službenih radnji direktora RMU „Banovići“.

Optužnicom se navodi i da su plaćanja prema društvu „Euro Dam-Jas“ vršena nakon što je Dostović, koristeći ovlaštenja direktora Rudnika, poduzimao aktivnosti i davao naloge radi izmirenja dospjelih obaveza prema ovom dobavljaču.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo ispitivanje 26 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje više od 400 materijalnih dokaza.

Dostović ranije bio u pritvoru

Rasim Dostović uhapšen je 23. marta 2026. godine, nakon čega mu je određen pritvor.

Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH tada je donio rješenje o određivanju pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Nakon ukidanja pritvora Dostoviću su određene mjere zabrane.

Potvrđivanjem optužnice predmet protiv Dostovića i Mujkića ulazi u narednu fazu sudskog postupka, tokom koje će Tužilaštvo imati mogućnost izvesti dokaze na kojima zasniva svoje tvrdnje, dok će odbrana imati mogućnost osporavati navode optužnice.

Potvrđivanje optužnice protiv Rasima Dostovića i Damira Mujkića ne znači da je utvrđena njihova krivica. U skladu s principom presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.

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