Poskupjelo gorivo u FBiH: Dizel 3,49 KM, benzin do 3,25 KM po litri

Gorivo u FBiH i dalje bilježi rast u cijenama, a prema podacima Federalnog ministarstva trgovine za 10. septembar, prosječna cijena dizela iznosila je 3,49 KM po litri, benzina Super 95 3,16 KM, dok je Super Plus 98 koštao prosječno 3,25 KM po litri.

Podaci pokazuju da su u periodu od 26. augusta do 10. septembra poskupjeli svi posmatrani naftni derivati, ali je najveći rast zabilježen kod benzina Super Plus 98.

Prosječna cijena dizela u tom periodu povećana je sa 3,43 na 3,49 KM po litri, odnosno za šest feninga.

Benzin Super 95 poskupio je sa 3,04 na 3,16 KM po litri, što predstavlja povećanje od 12 feninga.

Najizraženiji rast zabilježen je kod benzina Super Plus 98, čija je prosječna cijena povećana sa 3,04 na 3,25 KM, odnosno za 21 fening po litri.

Cijene goriva u FBiH rasle postepeno

Podaci Federalnog ministarstva trgovine pokazuju da poskupljenja nisu zabilježena odjednom, nego su cijene postepeno rasle tokom posmatranog perioda.

Dizel se u početku uglavnom kretao između 3,42 i 3,44 KM po litri, nakon čega je cijena povećavana na 3,45, zatim 3,47 i na kraju 3,49 KM.

Sličan trend zabilježen je kod benzina Super 95, koji je sa 3,04 KM postepeno dostigao 3,16 KM po litri.

Aditivirani naftni derivati bili su nešto skuplji. Prosječna cijena aditiviranog dizela i aditiviranog benzina Super 95 bila je za tri feninga po litri viša u odnosu na odgovarajuće standardne derivate.

Marže na gorivo i dalje ograničene

U Federaciji BiH i dalje je na snazi mjera neposredne kontrole cijena kojom je ograničena maksimalna visina marži na naftne derivate.

Maksimalna veleprodajna marža za neaditivirane naftne derivate iznosi šest feninga po litri, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litri.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da kretanje cijena na domaćem tržištu direktno zavisi i od cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Mjera ograničavanja marži uvedena je kako bi se smanjila mogućnost da se tržišni poremećaji dodatno prenose na potrošače kroz povećavanje trgovačkih marži.

Vlada Federacije BiH je 20. juna, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, produžila primjenu mjera neposredne kontrole cijena za dodatnih 90 dana.

Federalno ministarstvo trgovine nastavlja pratiti cijene goriva u FBiH i promjene na tržištu naftnih derivata.