Cijene goriva ponovo rastu: Koliko za litar plaćaju vozači u Tuzli?

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji BiH ponovo su u porastu. Nakon novih korekcija cijena, vozači za gorivo sada izdvajaju više nego ranije, a razlike između pojedinih benzinskih pumpi mogu biti značajne.

Prema dostupnim podacima, cijene dizela, benzina i drugih derivata razlikuju se od grada do grada, ali i između pumpi unutar istog grada.

Rast cijena goriva dodatno povećava troškove građana, ali i privrede, posebno transportnog sektora, a eventualne nove promjene na svjetskom tržištu nafte mogle bi se odraziti i na domaće cijene.

Koliko košta gorivo u Tuzli?

Prema podacima platforme Cijenegoriva.ba, u Tuzli je 9. septembra 2026. godine upoređeno 25 benzinskih pumpi.

Dizel se prodavao po cijenama od 3,34 do 3,59 KM po litru, dok je prosječna cijena iznosila 3,50 KM.

Najjeftiniji dizel bio je na pumpi u Bukinju, gdje je litar koštao 3,34 KM.

Kod benzina Super 95, cijene u Tuzli kretale su se od 2,86 do 3,30 KM po litru.

Super 98 se prodavao po cijenama do oko 3,41 KM, dok se LPG kretao od 1,26 do 1,47 KM po litru.

Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg dizela u Tuzli iznosi 25 feninga po litru. Za rezervoar od 50 litara, izbor jeftinije pumpe tako može značiti uštedu od oko 12,50 KM u odnosu na najskuplju cijenu.

Zbog razlika u cijenama, građanima su dostupne platforme i aplikacije putem kojih mogu provjeriti cijene prije točenja goriva.

Podaci o cijenama na pumpama mijenjaju se svakodnevno, pa ih je prije objave ili odlaska na benzinsku pumpu potrebno provjeriti.