Vrijeme u Tuzli: U nastavku dana još toplo, navečer stiže promjena

Vrijeme u Tuzli u nastavku dana ostat će toplo, ali se prema večernjim satima očekuje postepeno povećanje oblačnosti i promjena vremenskih prilika.

Prema prikazu prognostičkog modela, temperatura se tokom poslijepodneva zadržava oko 33 do 34 stepena, dok se sa zapada i jugozapada prema Bosni i Hercegovini postepeno širi oblačnost.

Navečer više oblaka

Područje Tuzle prema večeri ulazi u zonu izraženije naoblake, pa će nakon veoma toplog poslijepodneva uslijediti promjena vremena.

Zasad na osnovu satelitskih snimaka ne možemo pouzdano zaključiti gdje će i u kojem intenzitetu biti kiše, ali je vidljivo da se tokom večeri vremenska slika mijenja.

Četvrtak osjetno svježiji

Vrijeme u Tuzli već u četvrtak trebalo bi biti znatno ugodnije, uz jutarnju temperaturu oko 16 i dnevnu oko 25 stepeni.

Za petak se prema prikazanoj prognozi očekuje još nešto svježije vrijeme, uz temperaturu od približno 14 do 23 stepena, dok bi subota mogla donijeti dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.

Nedjelja bi zatim mogla biti stabilnija i sunčanija, uz jutarnjih oko devet i dnevnih oko 24 stepena.