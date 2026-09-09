Vrijeme u Tuzli: U nastavku dana još toplo, navečer stiže promjena

Ali Huremović
Vrijeme u Tuzli: U nastavku dana još toplo, navečer stiže promjena

Vrijeme u Tuzli u nastavku dana ostat će toplo, ali se prema večernjim satima očekuje postepeno povećanje oblačnosti i promjena vremenskih prilika.

Prema prikazu prognostičkog modela, temperatura se tokom poslijepodneva zadržava oko 33 do 34 stepena, dok se sa zapada i jugozapada prema Bosni i Hercegovini postepeno širi oblačnost.

Navečer više oblaka

Područje Tuzle prema večeri ulazi u zonu izraženije naoblake, pa će nakon veoma toplog poslijepodneva uslijediti promjena vremena.

Zasad na osnovu satelitskih snimaka ne možemo pouzdano zaključiti gdje će i u kojem intenzitetu biti kiše, ali je vidljivo da se tokom večeri vremenska slika mijenja.

Četvrtak osjetno svježiji

Vrijeme u Tuzli već u četvrtak trebalo bi biti znatno ugodnije, uz jutarnju temperaturu oko 16 i dnevnu oko 25 stepeni.

Za petak se prema prikazanoj prognozi očekuje još nešto svježije vrijeme, uz temperaturu od približno 14 do 23 stepena, dok bi subota mogla donijeti dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.

Nedjelja bi zatim mogla biti stabilnija i sunčanija, uz jutarnjih oko devet i dnevnih oko 24 stepena.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Radovi u dvije mjesne zajednice u Tuzli, saniraju se saobraćajnice

Tuzla i TK

Tuzla dobija autobuske nadstrešnice na još 16 lokacija

Istaknuto

BiH danas na udaru vrućina: Temperature do 38 stepeni, upozorenja u...

PROMO

Mlada poduzetnica iz Tuzle osvaja beauty tržište širom BiH

Istaknuto

BiH pred toplotnim valom: Temperature do 38°C, od srijede stižu pljuskovi...

Tuzla i TK

Udaren biciklista u naselju Batva, otežan saobraćaj

Vijesti

Salko Hamzić dobio poziv među Zmajeve, iz Austrije stigla posebna poruka

PROMO

Vanilla Pharm obilježava rođendan uz poklone, promocije i besplatna mjerenja

BiH

Forto najavio niže takse za aviopromet i manje kontrola na evropskim aerodromima

BiH

Počinju isplate naknada roditeljima njegovateljima

Tuzla i TK

Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice 2. korpusa Armije RBiH

Učitati više