Vanilla Pharm obilježava rođendan uz poklone, promocije i besplatna mjerenja

Vanilla Pharm od 9. do 18. septembra obilježava rođendan posebnim programom za posjetitelje, uz promotivne pogodnosti, poklone, stručne prezentacije i besplatna mjerenja.

Rođendanski program počinje 9. i 10. septembra, kada će uz kupovinu odabranih Cydonia proizvoda biti dostupna pogodnost 1+1 gratis.

Dani posvećeni njezi i zdravlju

U četvrtak, 11. septembra, od 11 do 14 sati, bit će organizovano besplatno šminkanje i promocija Jane Iredale kozmetike. Posjetitelji će tom prilikom imati mogućnost isprobati proizvode i dobiti informacije o njihovoj primjeni.

Centralni dio proslave planiran je za 13. septembar, kada Vanilla Pharm obilježava rođendan, a za posjetitelje su najavljena dodatna iznenađenja, posebne akcije i pokloni.

Program se nastavlja sadržajima posvećenim zdravlju i prevenciji. Za 14. septembar najavljena su mjerenja vitamina i minerala te denzitometrija, dok će 15. septembra biti organizovana denzitometrija.

Mjerenje vitamina i minerala ponovo će biti dostupno 16. septembra, a 17. septembra najavljena je analiza kompletnog stanja organizma.

Zahvala kupcima za dosadašnje povjerenje

Iz Vanilla Pharma navode da je rođendanski program zamišljen kao zahvalnost kupcima za povjerenje i podršku, uz sadržaje koji će se mijenjati iz dana u dan tokom cijelog perioda obilježavanja.

Biljna apoteka Vanilla Pharm nalazi se u Ulici Maršala Tita 66, na Bulevaru, preko puta Sarajke.