Obilježavanje 9. rođendana Bingo City Centra Tuzla uz koncert Saše Kovačevića

Ali Huremović
Deveti rođendan Bingo City Centra Tuzla obilježen je u duhu zabave, zajedništva i zahvalnosti, uz program koji je centar posvetio svim posjetiocima, porodicama i prijateljima mjesta koje se već godinama smatra jednim od najživljih okupljališta u gradu. Iako datum rođendana tradicionalno pada u novembru, ovogodišnja proslava pomjerena je za decembar zbog teških trenutaka koji su zadesili Tuzlu, pa je Bingo kao društveno-odgovorna kompanija koja suosjeća sa svojim posjetiteljima, odlučio da slavlje upriliči onda kada se grad ponovo mogao okrenuti ljepšim događajima.

Upravo zato je od 2. decembra prostor centra bio ispunjen animacijama za djecu, kreativnim radionicama, druženjima s maskotama, face paintingom, sladolednim pauzama uz Papi Gelato i nagradnim igrama u karnevalskom duhu. Cilj je bio zadržati ideju da je Bingo City Centar mjesto gdje se porodična zabava, dobar šoping i slobodno vrijeme prirodno susreću.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka rođendanske sedmice svakako je nagradna igra u kojoj je glavna nagrada putovanje za dvoje u Nicu, dok su djeca učestvovala u posebno pripremljenim programima koji su pratili svaki dan slavlja. Energetski ritam rođendana tako je rastao iz dana u dan, stvarajući atmosferu iščekivanja završnog događaja.

Upravo večeras, proslava je dobila svoj vrhunac, koncert Saše Kovačevića, izvođača koji je već ranije nastupao u Bingo City Centru i koji Tuzlu smatra jednim od mjesta gdje uvijek osjeti posebnu bliskost s publikom. Njegov povratak na pozornicu centra donosi muzičku završnicu koja simbolično zatvara rođendansku sedmicu, a istovremeno je i poklon posjetiocima koji su prethodnih dana ispunili prostor centra vedrom energijom.

