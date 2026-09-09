Forto najavio niže takse za aviopromet i manje kontrola na evropskim aerodromima

Niže takse za aviopromet i pojednostavljene sigurnosne procedure mogle bi biti među narednim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, poručio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto nakon sastanka s direktorom Airports Council International Europe Olivierom Jankovecom.

Na sastanku je razgovarano o daljem razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija, kao i o mjerama kojima bi Bosna i Hercegovina mogla postati konkurentnija na evropskom tržištu zračnog prometa.

Forto je kao primjer naveo Međunarodni aerodrom Sarajevo, koji danas bilježi više od 2,2 miliona putnika godišnje.

„Sarajevo je pokazalo šta se može postići kada postoji jasna politika privlačenja novih aviokompanija i kada različiti nivoi vlasti, aerodromi i turistički sektor rade zajedno“, kazao je Forto.

Ponovo otvoreno pitanje aerodromskih taksi

Jedna od tema sastanka bilo je i pitanje naknada koje opterećuju avioprijevoznike i putnike.

Forto je podsjetio da je ranije uvedeni moratorij na određene takse dao dobre rezultate, te najavio da bi se ovo pitanje moglo ponovo otvoriti.

„Posebno u vremenu krize trebamo razmotriti mogućnost smanjenja taksi ili novog moratorija kako bismo zadržali rast, privukli nove aviokompanije i otvorili nove linije“, rekao je Forto.

Prema njegovim riječima, niže takse za aviopromet mogle bi dodatno ojačati interes aviokompanija za bh. tržište i doprinijeti otvaranju novih linija.

Moguće jednostavnije sigurnosne procedure za putnike

Razgovarano je i o mogućnosti uključivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja.

Ukoliko aerodrom ispuni potrebne standarde i procedure, takav status mogao bi značiti da putnici na pojedinim povezanim evropskim aerodromima ne bi morali ponovo prolaziti kompletne sigurnosne kontrole prilikom presjedanja.

Forto je istakao i da je Ministarstvo pripremilo novi zakon o zrakoplovstvu, kao i zakon o BHANSA-i, uz očekivanje da će oba rješenja dobiti potrebnu podršku.

Cilj nove aviolinije i bolja povezanost BiH

ACI Europe okuplja više od 600 aerodroma iz 55 zemalja i predstavlja jednu od najvažnijih organizacija evropskog aerodromskog sektora.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH najavilo je nastavak saradnje s BHDCA, BHANSA-om, domaćim aerodromima i međunarodnim partnerima na otvaranju novih linija, modernizaciji infrastrukture i unapređenju standarda u zračnom saobraćaju.