Počinju isplate naknada roditeljima njegovateljima

Naknade roditeljima njegovateljima bit će isplaćene i ovog mjeseca, a nalozi za isplatu već su uneseni, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Prema njegovim navodima, sredstva će od sutra biti na računima centara za socijalni rad, nakon čega će ih centri proslijediti na račune roditelja njegovatelja.

Delić je poručio da briga o djetetu kojem je potrebna stalna podrška traje 24 sata dnevno, zbog čega roditelji njegovatelji moraju imati sigurnu, redovnu i dostojnu naknadu za odgovornost koju svakodnevno nose.

Prema podacima objavljenim uz njegovu poruku, naknadu prima 2.115 roditelja njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1.027 KM, dok je ranije iznosila 619 KM.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i ranije je naglašavano da je cilj osigurati redovne isplate i kontinuirano povećavanje podrške ovoj kategoriji. Tako će naknade roditeljima njegovateljima i ovog mjeseca biti realizovane preko nadležnih centara za socijalni rad, nakon što sredstva budu evidentirana na njihovim računima.