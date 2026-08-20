Gotovo 840.000 KM za osobe s invaliditetom, sigurne kuće i javne kuhinje osigurano je kroz ugovore koje je danas potpisao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić s korisnicima kojima su sredstva odobrena odlukom Vlade Federacije BiH.

Ukupno je raspoređeno 839.737,88 KM za programe i projekte namijenjene osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja i korisnicima javnih kuhinja.

Najveći dio sredstava, 594.664,21 KM, namijenjen je programima i projektima koji bi trebali unaprijediti položaj osoba s invaliditetom, poboljšati njihove životne uslove i podržati rad organizacija koje okupljaju ovu populaciju.

Za sigurne kuće više od 77.000 KM

Za programe smještaja i pružanja utočišta žrtvama torture i nasilja, odnosno za sigurne kuće, izdvojeno je 77.073,67 KM. Za rad javnih kuhinja osigurano je dodatnih 168.000 KM.

Delić je poručio da odgovorno upravljanje javnim novcem podrazumijeva da sredstva što prije dođu do korisnika, ali i da postoji jasan uvid u to gdje je svaka marka potrošena.

„Odgovornost prema javnom novcu znači dvije stvari, da sredstva što prije dođu tamo gdje mogu napraviti stvarnu razliku i da za svaku utrošenu marku znamo gdje je završila. Na tome ćemo insistirati“, kazao je Delić.

Sredstva prikupljena od naknada za igre na sreću

Riječ je o novcu prikupljenom u Budžetu Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ta sredstva se putem javnog poziva usmjeravaju organizacijama i programima koji pružaju podršku ljudima kojima je ona potrebna.

Korisnici su obavezni novac utrošiti namjenski i u propisanim rokovima te Ministarstvu dostaviti izvještaje i dokumentaciju koja potvrđuje način utroška sredstava.

U slučaju nenamjenskog trošenja ili neispunjavanja ugovorenih obaveza predviđen je povrat novca, kao i ograničenje prava na nove dodjele u narednom periodu.

Ministarstvo će pratiti realizaciju projekata

Delić je naglasio da se podrška ne završava potpisivanjem ugovora, nego realizacijom konkretnih usluga i pomoći korisnicima.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zato će pratiti provođenje odobrenih programa i projekata te način na koji će biti utrošeno gotovo 840.000 KM za osobe s invaliditetom, sigurne kuće i javne kuhinje.