Darijana Filipović vodi, mogla bi postati prva Hrvatica u Predsjedništvu BiH

Darijana Filipović trenutno ima najviše glasova u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema preliminarnim rezultatima CIK-a nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta.

Filipović je osvojila 92.854 glasa, dok Slaven Kovačević ima 55.475 glasova. Zdenko Lučić je prema istim podacima osvojio 44.345 glasova.

Darijana Filipović trenutno ima najviše glasova

Podaci su preliminarni i nepotpuni jer obrada svih biračkih mjesta još nije završena. Darijana Filipović prema prvom presjeku CIK-a ima najveći broj glasova među kandidatima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

<br />

Ukoliko se njen trenutni rezultat potvrdi nakon obrade svih biračkih mjesta i utvrđivanja konačnih rezultata, Darijana Filipović postala bi prva žena iz reda hrvatskog naroda izabrana za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Do sada su hrvatski članovi Predsjedništva BiH bili muškarci, dok je Željka Cvijanović 2022. godine postala prva žena koja je ušla u Predsjedništvo BiH.